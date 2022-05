(Di venerdì 20 maggio 2022) Interessante soluzione di design per lo smartphone indistruttibile che monta un display secondario posteriore

Doogee S98: il telefono rugged con uno smartwatch sul retro - Svelati prezzo e data di lancio di Doogee S98 Pro - Doogee S98 Pro: il rugged phone dal design alieno disponibile dal 6 giugno

Il Pro sarà disponibile in anteprima mondiale tra il 6 e il 10 giugno al prezzo speciale di 329$, mentre saranno organizzati giveaway sul sito web ufficiale. Il mese scorso ha presentato un nuovo smartphone rugged: Pro, con design definito "alieno" e fotocamera per la visione notturna e sensore di imaging termico. L'azienda aveva promesso che avrebbe presto dichiarato ulteriori dettagli sul device. Doogee S98: il telefono rugged con uno smartwatch sul retro Il nuovo rugged phone del produttore Doogee sarà disponibile ufficialmente all'acquisto a partire dal prossimo 6 giugno 2022.