CorMez | Mertens non rappresenta una priorità | né per Spalletti né per il Napoli

Sul Corriere del Mezzogiorno un articolo sul rinnovo di Mertens con il Napoli, a firma di Monica Scozzafava. Il prolungamento "rappresenterebbe anche una operazione di immagine che avrebbe effetti positivi nei rapporti tra il club e la tifoseria", ma non è affatto scontato e per niente semplice. "Il rinnovo del contratto è una partita che si gioca su tre tavoli: ingaggio, durata e progetto tecnico". Per restare, Mertens dovrebbe ridursi l'ingaggio, accontentarsi di un solo anno di contratto e, soprattutto, capire come l'allenatore lo inquadrerà nel progetto del suo nuovo Napoli. Insomma, "il lodo Mertens è difficile da risolvere". La Scozzafava continua: "Il calciatore che più degli altri unisce la tifoseria è finito per essere divisivo all'interno del club. Su di lui giudizi essenzialmente tutti ...

