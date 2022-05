Cessione Milan, c’è un ribaltone per il Sole 24 Ore: chiusura vicina con Redbird (Di venerdì 20 maggio 2022) ribaltone Milan, Sole 24 Ore: a un passo la Cessione a Redbird. Clamoroso colpo di scena sul futuro del club Nelle ultime ore ci sarebbe stata una svolta clamorosa riguardo alla Cessione del Milan. Secondo le indiscrezioni raccolte da Il Sole 24 Ore sarebbe Redbird vicino alla chiusura della trattativa per l’acquisto dei rossoneri. Il gruppo statunitense avrebbe fatto ulteriori passi avanti nella sua offerta e avrebbe quasi trovato un accordo con Elliott sulla base di una valutazione di 1,3 miliardi che potrebbe oscillare verso l’alto negli anni successivi (fino a 1,8 miliardi) grazie a una serie di meccanismi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 maggio 2022)24 Ore: a un passo la. Clamoroso colpo di scena sul futuro del club Nelle ultime ore ci sarebbe stata una svolta clamorosa riguardo alladel. Secondo le indiscrezioni raccolte da Il24 Ore sarebbevicino alladella trattativa per l’acquisto dei rossoneri. Il gruppo statunitense avrebbe fatto ulteriori passi avanti nella sua offerta e avrebbe quasi trovato un accordo con Elliott sulla base di una valutazione di 1,3 miliardi che potrebbe oscillare verso l’alto negli anni successivi (fino a 1,8 miliardi) grazie a una serie di meccanismi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

