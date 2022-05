Anche il Napoli in corsa per Scamacca. Osimhen in Premier? (Di venerdì 20 maggio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 20 maggio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Arnautovic piace molto al #Napoli, confermato quanto detto 6 giorni fa. Ma anche alla #Juve che cerca un attaccant… - Agenzia_Ansa : Operaio muore incastrato in un macchinario in provincia di Brescia. Deceduto anche il lavoratore precipitato per 12… - AlfredoPedulla : #Corsi: “#Asllani vorremmo tenerlo per un altro anno”. Sarebbe la strategia, già raccontata, del #Milan: prenderlo… - sportli26181512 : Anche il Napoli in corsa per Scamacca. Osimhen in Premier?: Anche il Napoli in corsa per Scamacca. Osimhen in Premi… - MAnnurca : RT @SkyTG24: Droga in carcere a #Napoli, sette arresti: anche agente penitenziario -