Zaccagni-Nasti: il gender reveal all’olimpico spopola sui social – Video (Di giovedì 19 maggio 2022) Mattia Zaccagni e Chiara Nasti hanno deciso di prendere in affitto lo stadio Olimpico per il gender reveal del figlio che sta per nascere. Il Video di Zaccagni che calcia il rigore e scopre il sesso del figlio sta spopolando sul web. Tante sono le critiche, molte sono le battute sul fatto che i due hanno deciso di ‘esagerare’ in questo modo. La scena di Zaccagni che calcia il rigore all’olimpico di Roma è diventata virale sul web. Una quantità incredibile di critiche che ha fatta infuriare la Nasti che ha risposto sui social. Mi ammazza come cade a terra a Zaccagni, roba da telenovelas spagnole. pic.twitter.com/cJO12sf7bY — Anti Pazzini (@mayoraltitolare) May 19, 2022 L'articolo ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 19 maggio 2022) Mattiae Chiarahanno deciso di prendere in affitto lo stadio Olimpico per ildel figlio che sta per nascere. Ildiche calcia il rigore e scopre il sesso del figlio stando sul web. Tante sono le critiche, molte sono le battute sul fatto che i due hanno deciso di ‘esagerare’ in questo modo. La scena diche calcia il rigoredi Roma è diventata virale sul web. Una quantità incredibile di critiche che ha fatta infuriare lache ha risposto sui. Mi ammazza come cade a terra a, roba da telenovelas spagnole. pic.twitter.com/cJO12sf7bY — Anti Pazzini (@mayoraltitolare) May 19, 2022 L'articolo ...

trash_italiano : Chiara Nasti e Mattia Zaccagni affittano lo Stadio Olimpico ?? per scoprire il sesso del loro bambino ???? Lei rispond… - napolipiucom : Zaccagni-Nasti: il gender reveal all'olimpico spopola sui social - Video #Nasti #Zaccagni #ForzaNapoliSempre… - barbybpgirl : RT @MartinaMadFerIt: La fonte battesimale affittata da Chiara Nasti e Mattia Zaccagni per il battesimo del loro primogenito: - nagia59 : RT @sheiswonderland: Chiara Nasti convinta che la gente parli per invidia perché l’idea sua e di Zaccagni di affittare uno stadio per svela… - barbara15993604 : RT @trash_italiano: Chiara Nasti e Mattia Zaccagni affittano lo Stadio Olimpico ?? per scoprire il sesso del loro bambino ???? Lei risponde a… -