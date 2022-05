Video l’Eredità 19 maggio 2022: Alberto di Soprazzocco (Di giovedì 19 maggio 2022) l’Eredità di giovedì 19 maggio 2022. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Alberto di Soprazzocco (Brescia). Alberto è art director presso un’agenzia di comunicazione. Ha un diploma in Arte applicata. Ha due figlie e due gatte. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo alcun dimezzamento, valeva 120.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 58:00 circa. A seguire la ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 19 maggio 2022)di giovedì 19. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, èdi(Brescia).è art director presso un’agenzia di comunicazione. Ha un diploma in Arte applicata. Ha due figlie e due gatte. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo alcun dimezzamento, valeva 120.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 58:00 circa. A seguire la ...

