Venezia, la società di trasporto pubblico chiede 150mila euro a un blog locale: aveva scritto dei suoi rapporti economici col sindaco Brugnaro (Di giovedì 19 maggio 2022) Galeotto fu un gioco di carte: a Venezia esplode un caso che è già nazionale. Da un blog fino alle aule giudiziarie, tra inchieste sul trasporto pubblico locale e un appello in favore della libertà d’espressione firmato tra gli altri da Beppe Giulietti, presidente della Fnsi (il sindacato dei giornalisti italiani). I protagonisti sono Marco Gasparinetti, avvocato e consigliere comunale a Venezia per la lista civica Terra e Acqua 2020, nonché responsabile del blog del gruppo associativo “25aprile“ – molto attivo in città – e Fabio Sacco, presidente di Alilaguna spa, società di trasporto lagunare che ha ottenuto appalti per servire varie zone della città, tra cui l’aeroporto Marco Polo. La vicenda – Pochi giorni fa Sacco ha citato in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Galeotto fu un gioco di carte: aesplode un caso che è già nazionale. Da unfino alle aule giudiziarie, tra inchieste sule un appello in favore della libertà d’espressione firmato tra gli altri da Beppe Giulietti, presidente della Fnsi (il sindacato dei giornalisti italiani). I protagonisti sono Marco Gasparinetti, avvocato e consigliere comunale aper la lista civica Terra e Acqua 2020, nonché responsabile deldel gruppo associativo “25aprile“ – molto attivo in città – e Fabio Sacco, presidente di Alilaguna spa,dilagunare che ha ottenuto appalti per servire varie zone della città, tra cui l’aeroporto Marco Polo. La vicenda – Pochi giorni fa Sacco ha citato in ...

