Vacanze | ombrellone e lettino a prezzi folli | fino a 14 euro!

Vediamo meglio insieme la notizia che sta facendo il giro del web perchè parla di aumenti incredibilmente alti per lettini ed ombrelloni. Come sappiamo l'estate è veramente alle porte e si prevede che sia molto calda, ma non solamente per quanto riguarda il caldo ma anche per i costi che andremmo a pagare per avere un ombrellone o un lettino, ma non solo. (pixabay)Vediamo quindi insieme alcuni numeri che parlando in rincari veramente importanti e sembrano del tutto ingiustificati secondo Federcosumatori, ovvero l'associazione che ha curato l'indagine. Ovviamente, da quando è iniziata la guerra praticamente è aumentato tutto, dalla benzina alla caffè alle materie prime, quindi anche le nostre Vacanze saranno toccate dal vivo da questo periodo particolare. Stando al monitoraggio sui i vari servizi balneari condotto ...

