Una corsaGeniale | da Collodi a Vinci nel nome di Pinocchio e Leonardo

Advertising

LA NAZIONE

La Corsa Geniale parte da Collodi e arriva a Vinci dopo uno dei percorsi più suggestivi: via della Fiana appunto, poi la Valdinievole e il paesaggio del Montalbano. Per questo èdelle più apprezzate dai podisti non solo toscani, ma provenienti anche da fuori regione. Nella categoria assoluta Top uomini la vittoria è andata al portacolori della Montecatini Marathon, ... Una corsa...Geniale, da Collodi a Vinci nel nome di Pinocchio e Leonardo La Corsa Geniale parte da Collodi e arriva a Vinci dopo uno dei percorsi più suggestivi: via della Fiana appunto, poi la Valdinievole e il paesaggio del Montalbano. Per questo è una delle più apprezza ...In una giornata estiva numerosi podisti si sono dati battaglia su un percorso non certo facile per conquistare la vittoria nella edizione 2022 de "Una corsa geniale da Pinocchio a Leonardo’’ che la so ...