Ultime Notizie – Guerra in Ucraina, Russia in difficoltà: le news (Di giovedì 19 maggio 2022) Gli Stati Uniti hanno riaperto l’ambasciata a Kiev, che avevano chiuso prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio scorso. E Mosca, che ha deciso di espellere 24 diplomatici italiani, ha ammesso di avere difficoltà nella Guerra contro l’Ucraina. Riaperta ambasciata Usa a Kiev Gli Stati Uniti hanno riaperto l’ambasciata a Kiev, che avevano chiuso prima dell’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio scorso. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato americano. “La bandiera stelle e strisce sventola di nuovo sull’ambasciata a Kiev. Posso annunciare che abbiamo ufficialmente ripreso le operazioni dell’ambasciata nella capitale Ucraina. Siamo orgogliosi del governo e del popolo ucraino mentre difendono coraggiosamente il loro paese dalla ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Gli Stati Uniti hanno riaperto l’ambasciata a Kiev, che avevano chiuso prima dell’invasione dell’da parte dellail 24 febbraio scorso. E Mosca, che ha deciso di espellere 24 diplomatici italiani, ha ammesso di averenellacontro l’. Riaperta ambasciata Usa a Kiev Gli Stati Uniti hanno riaperto l’ambasciata a Kiev, che avevano chiuso prima dell’invasione russa dell’il 24 febbraio scorso. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato americano. “La bandiera stelle e strisce sventola di nuovo sull’ambasciata a Kiev. Posso annunciare che abbiamo ufficialmente ripreso le operazioni dell’ambasciata nella capitale. Siamo orgogliosi del governo e del popolo ucraino mentre difendono coraggiosamente il loro paese dalla ...

Advertising

pomeriggio5 : Tra pochissimo una nuova puntata di #Pomeriggio5! Vi aggiorneremo su tutte le ultime notizie di cronaca e poi, ap… - sole24ore : ?? La #Finlandia e la #Svezia hanno presentato le rispettive domande di adesione alla #Nato: - BorgeseGiovanni : @chimentimattia @spicciar @serinho2013 Le ultime notizie portano a VecinoM.Antonio LA. - ailinon80 : RT @AleLin64: Le ultime notizie li danno in partenza per combattere per la Patria fra una quindicina di giorni. ONORE E RISPETTO per questi… - romaforever_it : AS ROMA - ULTIME NOTIZIE - -