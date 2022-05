Ultime Notizie – Covid, mappa Ecdc: Italia ancora in rosso scuro (Di giovedì 19 maggio 2022) Anche questa settimana Italia in rosso scuro, nella fascia di maggior rischio Covid, secondo l’ultimo aggiornamento della mappa a colori dell’Ecdc, elaborata sulla base dei nuovi casi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e del tasso di positivi tra i test effettuati, ponderati per il tasso di vaccinazione della popolazione. Il rosso scuro è il colore che accomuna diverse aree del continente: tutta la Francia, la Finlandia, l’Austria, il Portogallo, buona parte della Spagna (in cui figurano poi piccole aree in rosso più chiaro e due regioni a Sud in grigio per via di un livello di test inferiore a 600 per 100mila abitanti). Il Belgio e la Slovenia restano divisi fra le due tonalità di rosso, mentre ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Anche questa settimanain, nella fascia di maggior rischio, secondo l’ultimo aggiornamento dellaa colori dell’, elaborata sulla base dei nuovi casi registrati negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e del tasso di positivi tra i test effettuati, ponderati per il tasso di vaccinazione della popolazione. Ilè il colore che accomuna diverse aree del continente: tutta la Francia, la Finlandia, l’Austria, il Portogallo, buona parte della Spagna (in cui figurano poi piccole aree inpiù chiaro e due regioni a Sud in grigio per via di un livello di test inferiore a 600 per 100mila abitanti). Il Belgio e la Slovenia restano divisi fra le due tonalità di, mentre ...

