Traffico Roma del 19-05-2022 ore 09:30 (Di giovedì 19 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati in studio Massimo Brischi abbiamo al momento code per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Prenestina e la centrale del latte poi proseguendo su questa carreggiata si incontrano atleti e rallentamenti e code tra lascia l’aria e la Trionfale ma ci sono code anche in carreggiata interna tra la Casilina e l’ardeatina code poi sul bello della A24 dallo svincolo Togliatti al raccordo quindi in uscita da Roma ma anche dal raccordo alla tangenziale poi da qui proseguendo sulla tangenziale in direzione Stadio Olimpico si incontrano code fino a Corso di Francia code per incidente invece sulla carreggiata opposta da via dei Monti Tiburtini a San Giovanni code verso il centro sulla via Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti poi sulla via Salaria della motorizzazione la tangenziale sulla via ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in studio Massimo Brischi abbiamo al momento code per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Prenestina e la centrale del latte poi proseguendo su questa carreggiata si incontrano atleti e rallentamenti e code tra lascia l’aria e la Trionfale ma ci sono code anche in carreggiata interna tra la Casilina e l’ardeatina code poi sul bello della A24 dallo svincolo Togliatti al raccordo quindi in uscita dama anche dal raccordo alla tangenziale poi da qui proseguendo sulla tangenziale in direzione Stadio Olimpico si incontrano code fino a Corso di Francia code per incidente invece sulla carreggiata opposta da via dei Monti Tiburtini a San Giovanni code verso il centro sulla via Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti poi sulla via Salaria della motorizzazione la tangenziale sulla via ...

Advertising

LetiziaBattilo1 : @Roberta60240221 E all improvviso su tutti i canali trasmettono i telegiornali per dire che un ragazzo a Roma ha fa… - VAIstradeanas : 09:29 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità :10Km/h - VAIstradeanas : 09:26 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità :10Km/h - VAIstradeanas : 09:23 #A90 Traffico da Svincolo 15: La Rustica a Svincolo 14: A24 Roma-Teramo.Velocità :10Km/h - VAIstradeanas : 09:08 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità :10Km/h -