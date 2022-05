Temptation Island non andrà in onda MAI nel 2022, neanche in autunno (Di giovedì 19 maggio 2022) Temptation Island questa estate non andrà in onda ed è notizia delle ultime ore che non andrà in onda neanche in autunno. Che il programma delle corna non venisse realizzato questa estate era cosa nota, com’è vero che tutti credevamo ad uno slittamento in autunno e non ad una sospensione. Maria De Filippi, come ci ha ben abituato, non è famosa per prendersi degli anni di pausa con i suoi show, dato che ha tutt’ora in onda programmi ventennali che non hanno mai chiuso. Amici, C’è Posta, Uomini e Donne.. Eppure qualcosa è andato storto perché Temptation Island non si farà. Dopo dieci edizioni (di cui due realizzate solo nel 2020) ed altrettante due edizioni versione celebrities, il ... Leggi su biccy (Di giovedì 19 maggio 2022)questa estate nonined è notizia delle ultime ore che noninin. Che il programma delle corna non venisse realizzato questa estate era cosa nota, com’è vero che tutti credevamo ad uno slittamento ine non ad una sospensione. Maria De Filippi, come ci ha ben abituato, non è famosa per prendersi degli anni di pausa con i suoi show, dato che ha tutt’ora inprogrammi ventennali che non hanno mai chiuso. Amici, C’è Posta, Uomini e Donne.. Eppure qualcosa è andato storto perchénon si farà. Dopo dieci edizioni (di cui due realizzate solo nel 2020) ed altrettante due edizioni versione celebrities, il ...

Advertising

MondoTV241 : Temptation Island andrà in onda dopo l'estate ? Ecco le novità #temptationisland - BITCHYFit : Temptation Island non andrà in onda MAI nel 2022, neanche in autunno - FabioTraversa : @carlo234556 - 95_addicted : RT @GalantoMassimo: #TemptationIsland non andrà in onda nemmeno dopo l’estate, non ci sarà un nuovo titolo Fascino, Achille Lauro non sarà… - 95_addicted : RT @tvblogit: Temptation Island non andrà in onda nemmeno dopo l’estate (e Achille Lauro non sarà ad Amici) – Retroscena TvBlog https://t.c… -