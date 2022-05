Sequestrata villa | auto | pescheria e ristorante a pregiudicato tarantino

(Di giovedì 19 maggio 2022) Militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Taranto hanno eseguito un provvedimento di confisca di primo grado emesso dal Tribunale di Lecce, avente ad oggetto beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 2 milioni e mezzo di euro, nei confronti di undi Taranto, già condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alla commissione dei reati di usura, rapina, estorsione, sequestro di persona, riciclaggio, traffico di sostanze stupefacenti e contrabbando di sigarette. I predetti beni furono già sottoposti a sequestro nel novembre 2020 dalla medesimarità Giudiziaria, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia), poiché individuati dopo specifiche investigazioni economico-patrimoniali, coordinate dalla D.D.A. della Procura della Repubblica di Lecce, ...

