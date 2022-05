Scuolabus fuori strada alla Spezia | non c' erano bambini a bordo

(Di giovedì 19 maggio 2022) Uno, con due adulti ae nessun bambino, che stava passano sull'Aureliae' finitonella scarpata per cause ancora in corso di accertamento. Secondo quanto ...

Advertising

ilbisa2 : Spezia, uno scuolabus finisce fuori strada: a causare l'incidente forse un malore dell'autista - BabboleoNews : Uno #scuolabus è finito fuori strada alla Spezia, in zona Aurelia Bis, cadendo in una #scarpata di 20 metri. Sul m… - telecitynews24 : ??LA SPEZIA: SCUOLABUS FINISCE FUORI STRADA?? Due feriti ma nessun bambino a bordo?? #cronaca #laspezia #incidente… - GazzettadellaSp : Scuolabus fuori strada, 2 feriti - GazzettadellaSp : Scuolabus fuori strada, 3 feriti -

Uno, con due adulti a bordo e nessun bambino, che stava passano sull'Aurelia alla Spezia e' finitostrada nella scarpata per cause ancora in corso di accertamento. Secondo quanto appreso i ...Uno, con 2 adulti a bordo e nessun bambino, che stava passano sull'Aurelia alla Spezia è finitostrada nella scarpata per cause ancora in corso di accertamento. Secondo quanto appreso i ...Uno scuolabus, con due adulti a bordo e nessun bambino, che stava passano sull'Aurelia alla Spezia e' finito fuori strada nella scarpata per ...Tragedia sfiorata a La Spezia: l'autista ha perso il controllo del mezzo e lo scuolabus si è ribaltato in una zona boschiva. Ci sono 2 feriti.