Primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia: un uomo rientrato dalle Canarie. Iss istituisce task force (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – E’ stato identificato all’ospedale Spallanzani di Roma il Primo caso in Italia di vaiolo delle scimmie. Si tratta di un uomo rientrato dopo un soggiorno alle Isole Canarie che si è presentato al pronto soccorso dell’Umberto I.“L’Iss ha costituito una task force composta da esperti del settore ed ha contattato le reti sentinella dei centri per le infezioni sessualmente trasmesse al fine di monitorare continuamente la situazione nazionale”. E’ quanto si legge in una nota dell’istituto Superiore di Sanità in merito ai casi di vaiolo delle scimmie.”Il ministero della Salute sta monitorando attentamente i casi di vaiolo ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – E’ stato identificato all’ospedale Spallanzani di Roma ilindi. Si tratta di undopo un soggiorno alle Isoleche si è presentato al pronto soccorso dell’Umberto I.“L’Iss ha costituito unacomposta da esperti del settore ed ha contattato le reti sentinella dei centri per le infezioni sessualmente trasmesse al fine di monitorare continuamente la situazione nazionale”. E’ quanto si legge in una nota dell’istituto Superiore di Sanità in merito ai casi di.”Il ministero della Salute sta monitorando attentamente i casi di...

