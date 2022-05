Piccoli gesti, grandi crimini. Parte la nuova campagna di Marevivo contro l’abbandono dei mozziconi (Di giovedì 19 maggio 2022) Parte la nuova edizione di “Piccoli gesti, grandi crimini”, il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con Bat Italia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e Piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni di mozziconi che finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 maggio 2022)laedizione di “”, il progetto realizzato dain collaborazione con Bat Italia e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovveronell’ambiente dirifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno. Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno sono 4,5 i trilioni diche finiscono nell’ambiente – solo in Italia 14 ...

Advertising

MichaelGiulian2 : RT @la_nana_bianca: Le piccole attenzioni che ci fanno stare bene tutta la giornata. Una bevanda calda già pronta, una sistemata al vestito… - __ghostofluke : RT @stranisbalzi: sempre preferito i fatti e i piccoli gesti alle belle parole - jacopogiliberto : RT @egazette1: Al via l’edizione 2022 della campagna nazionale di #BAT e #Marevivo “Piccoli gesti, grandi crimini” contro l’abbandono di mo… - gighea : RT @AnnaShi60491189: ??'Noi siamo come farfalle che battono le ali per un giorno pensando che sia l’eternità.' (Carl Sagan) #IlTempoRitrova… - dreamingxx_ : RT @stranisbalzi: sempre preferito i fatti e i piccoli gesti alle belle parole -