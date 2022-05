Advertising

QuindiciNews : Iniziati i #Lavori per le barriere antirumore a Peschiera con un'attenzione al #Verde Le opere mirano a diminuire l… -

7giorni

...già nel giugno scorso a testare insieme la Via Romea Germanica Imperiale nel tratto da... scritto insieme a Stefano Femminis, colmo di emozioni e con un messaggio forte: "lesono ...... piste ciclabili, arredo urbano, aree verdi servizi alla spiaggia, abbattimento delle... afferma il sindaco diOrietta Gaiulli. "La verità è che ci vuole circa un anno di lavoro per ... Peschiera, barriere fonoassorbenti di via Liberazione, in arrivo le mitigazioni ambientali, verrà realizzato un giardino verticale Gardone Riviera (Brescia) - Buona qualità delle acque, servizi per chi frequenta la spiaggia, attenzione all'ambiente: così Gardone Riviera riconquista la Bandiera Blu per il dodicesimo anno consecuti ...