Oroscopo della settimana dal 23 maggio al 29 maggio

Leggi su tuacitymag

(Di giovedì 19 maggio 2022) Quante belle novità in cielo nei prossimi giorni! La primavera manda in fermento le stelle e in questo periodo le vediamo danzare a passo di walzer, cambiare passo e spazio, idee, inclinazioni, scegliere nuovi favoriti. Scopriamo quello che sta succedendo con l’. Il cielo dell’prossima Tantissime novità per tutti i segni zodiacali nei prossimi giorni. Assisteremo infatti ai ‘traslochi’ di alcune delle stelle più importanti che spostano proprio in questo momento la loro temporanea ‘residenza’. Naturalmente, il trasloco più rilevante è sempre quellostella più luminosa: il Sole si sposta dal Toro ai Gemelli e regala a tutti più velocità, dinamismo, creatività e soprattutto leggerezza, qualcosa di cui abbiamo tutti molto bisogno. Ma non è finita qui. Marte arriva nel suo segno, ...