Nello spot canta e balla, tra consegne a domicilio (Di giovedì 19 maggio 2022) È appena stata lanciata la prima campagna globale unificata di Just Eat Takeaway.com (entità nata dalla fusione del 2020). E il volto di questo nuovo spot è quello di Katy Perry. Katy Perry e Orlando Bloom si sposano guarda le foto Leggi anche › Katy Perry, incidente ad “American Idol”: si strappa i pantaloni e resta in mutande › LuisaViaRoma for UNICEF: al gala 2021 anche Katy Perry e John Legend ... Leggi su iodonna (Di giovedì 19 maggio 2022) È appena stata lanciata la prima campagna globale unificata di Just Eat Takeaway.com (entità nata dalla fusione del 2020). E il volto di questo nuovoè quello di Katy Perry. Katy Perry e Orlando Bloom si sposano guarda le foto Leggi anche › Katy Perry, incidente ad “American Idol”: si strappa i pantaloni e resta in mutande › LuisaViaRoma for UNICEF: al gala 2021 anche Katy Perry e John Legend ...

Advertising

InMonsterland : @graziadeigatti non guardo molta TV, ma credo sia cambiata. Ci sono due scienziati che si battono le mani, ovviamen… - MariaDellaMoni6 : solo le mutande dovete lavarle ogni volta che le indossate. Motivo? Inquinamento, consumo di energia, etc… ???? Ness… - springsteen1949 : [News]Brano di Springsteen suonato da Shawn Mendes nello spot Tommy Hilfiger - STMusicale : ?? Il nostro diplomato Lapo Sintoni è nello spot della nuova Fiat 500 con il maestro Andrea Bocelli ?? Per info sul… - smeerch : Quanto è famoso un attore? Per valutare il suo grado di popolarità puoi fare così: nello spot in cui recita è solo… -