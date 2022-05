Maschio Gaspardo riacquista le proprie azioni dalle finanziarie regionali Friulia Spa e Veneto Sviluppo Spa

Advertising

paoloangeloRF : Maschio Gaspardo, l'azienda torna alla famiglia fondatrice - infoiteconomia : Maschio Gaspardo, le finanziare escono dal capitale: il gruppo torna nelle mani della famiglia - infoiteconomia : Maschio Gaspardo torna nelle mani dei fondatori: riacquistate le azioni da Friulia e Veneto Sviluppo - infoiteconomia : Maschio Gaspardo riacquista le sue azioni, capitale ora tutto in mano ai fratelli Andrea e Mirco - telenordest : CAMPODARSEGO | MASCHIO GASPARDO: IL GRUPPO TORNA ALLA FAMIGLIA -

Corriere della Sera

Così Mirco, presidente del Gruppo, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia di stampa Italpress. "Tra le acquisizioni si annoverano quella ...'La sostenibilità ambientale è un must, vogliamo essere un'azienda sempre più green per prodotti e processi'. Così Mirco, presidente del Gruppo, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia di stampa Italpress. 'Le acquisizioni - aggiunge - ci hanno permesso di coprire tutto il ciclo dell'... Maschio Gaspardo torna nelle mani dei fondatori: riacquistate le azioni da Friulia e Veneto Sviluppo Allo stesso tempo la controllante Maschio Holding ha acquistato ulteriori 68.326 azioni da Veneto Sviluppo, riportando di conseguenza tutto il capitale di Maschio Gaspardo in capo ai fratelli, rispett ...CAMPODARSEGO - Il gruppo Maschio Gaspardo, leader nella produzione di macchine per la lavorazione del terreno, ritorna nella mani della famiglia. Il mese scorso l'azienda fondata nel 1964 ...