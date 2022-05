Marco Mengoni: “La gentilezza non è debolezza” (Di giovedì 19 maggio 2022) Il monologo dell’artista a “Le Iene” È andato in onda ieri sera a “Le Iene” un altro toccante monologo. Questa volta è toccato a Marco Mengoni. Il cantante, sempre molto sensibile al benessere personale e attento a vari temi, ha parlato di un particolare momento della sua vita che l’ha portato a una riflessione sulla felicità. Mengoni, la cui puntata dell’ultimo Riff con Elisa esce oggi ha così detto: “Succede… In questi giorni, dovendo stare un pochino fermo, ho pensato tanto alla mia vita: momenti di gioia, dolori, paure, enormi soddisfazioni e poi vuoti, altre gioie, lutti, rabbia e risate. Leggi anche: Marco Mengoni dialoga con Drusilla Foer Mi sono chiesto: sono felice? Certo. Mi capita di stare di merda? Ovviamente, a volte sì. Tutti passiamo brutti periodi, ma spesso io sto male per colpa ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Il monologo dell’artista a “Le Iene” È andato in onda ieri sera a “Le Iene” un altro toccante monologo. Questa volta è toccato a. Il cantante, sempre molto sensibile al benessere personale e attento a vari temi, ha parlato di un particolare momento della sua vita che l’ha portato a una riflessione sulla felicità., la cui puntata dell’ultimo Riff con Elisa esce oggi ha così detto: “Succede… In questi giorni, dovendo stare un pochino fermo, ho pensato tanto alla mia vita: momenti di gioia, dolori, paure, enormi soddisfazioni e poi vuoti, altre gioie, lutti, rabbia e risate. Leggi anche:dialoga con Drusilla Foer Mi sono chiesto: sono felice? Certo. Mi capita di stare di merda? Ovviamente, a volte sì. Tutti passiamo brutti periodi, ma spesso io sto male per colpa ...

