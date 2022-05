L informativa di Draghi non ha informato. Sulle armi maggioranza sempre spaccata (Di giovedì 19 maggio 2022) La tanto attesa informativa di Mario Draghi sull'Ucraina al Senato ha lasciato tutto come prima, con i politici sospesi in attesa di chiarimenti e che invece si sono ritrovati davanti a cose ovvie, già dette, già sentite e soprattutto molto lontano da quelle che erano le principali curiosità.L'esempio emblematico di questo esercizio di "democristianismo" classico, che può tranquillamente avere anche dei connotati positivi, è racchiuso nel fatto che nel suo intervento la parola "armi", il vero nodo da sciogliere, non è mai stata pronunciata. E così i partiti si sono visti la palla che avevano spedito nel campo del premier tornare indietro, tale e quale. Quindi per il momento la risposta alla domanda: daremo ancora armi all'Ucraina? Viene rinviata al prossimo decreto. Anche se dopo il silenzio sul tema da parte del ... Leggi su panorama (Di giovedì 19 maggio 2022) La tanto attesadi Mariosull'Ucraina al Senato ha lasciato tutto come prima, con i politici sospesi in attesa di chiarimenti e che invece si sono ritrovati davanti a cose ovvie, già dette, già sentite e soprattutto molto lontano da quelle che erano le principali curiosità.L'esempio emblematico di questo esercizio di "democristianismo" classico, che può tranquillamente avere anche dei connotati positivi, è racchiuso nel fatto che nel suo intervento la parola "", il vero nodo da sciogliere, non è mai stata pronunciata. E così i partiti si sono visti la palla che avevano spedito nel campo del premier tornare indietro, tale e quale. Quindi per il momento la risposta alla domanda: daremo ancoraall'Ucraina? Viene rinviata al prossimo decreto. Anche se dopo il silenzio sul tema da parte del ...

