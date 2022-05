Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri scrive agli studenti della Scuola Secondaria di 1°grado “Giovanni XXIII” (Di giovedì 19 maggio 2022) Questa mattina il Capitano Silvana Fabbricatore, Comandante della Compagnia Carabinieri di Martina Franca, ha consegnato agli studenti della Scuola Giovanni XXIII una lettera a firma del Comandante Generale dell’Arma, che ha risposto a due giovanissimi ragazzi in merito ad alcune curiosità sulla Benemerita. Presente all’evento programmato dalla Scuola, anche il Sindaco di Martina, Dr. Franco Ancona. Più precisamente, circa un mese fa, l’Istituto ha organizzato per le classi di quarta elementare un progetto sulla legalità, nell’ambito del quale i bambini erano liberi di scrivere alle figure istituzionali di vertice a loro più care. Così c’è stato chi ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 19 maggio 2022) Questa mattina il Capitano Silvana Fabbricatore,Compagniadi Martina Franca, ha consegnatouna lettera a firma del, che ha risposto a due giovanissimi ragazzi in merito ad alcune curiosità sulla Benemerita. Presente all’evento programmato dalla, anche il Sindaco di Martina, Dr. Franco Ancona. Più precisamente, circa un mese fa, l’Istituto ha organizzato per le classi di quarta elementare un progetto sulla legalità, nell’ambito del quale i bambini erano liberi dire alle figure istituzionali di vertice a loro più care. Così c’è stato chi ...

