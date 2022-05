Guerra in Ucraina, Italia tra i pochi Paesi a non dire nulla sulle armi inviate: ecco il confronto. “Giustificazione militare? Nessuna” (Di giovedì 19 maggio 2022) Dall’inizio dell’invasione russa, 30 Paesi e l’Unione europea hanno inviato armi e altri equipaggiamenti militari all’Ucraina. L’Italia è uno dei maggiori fornitori, ma è tra i pochissimi Stati che non ha fatto sapere nulla su cosa è stato mandato a Kiev. Anche il terzo decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio, come i precedenti contiene un allegato con la dicitura: “Se ne omette la pubblicazione in quanto documento classificato“. Dovrebbe contenere l’elenco elaborato dallo Stato Maggiore della Difesa dei “mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari” da cedere all’esercito ucraino, ma è stato secretato. Nemmeno il presidente del Consiglio, Mario Draghi, o il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, hanno fornito al Parlamento e all’opinione pubblica alcun tipo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Dall’inizio dell’invasione russa, 30e l’Unione europea hanno inviatoe altri equipaggiamenti militari all’. L’è uno dei maggiori fornitori, ma è tra issimi Stati che non ha fatto saperesu cosa è stato mandato a Kiev. Anche il terzo decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio, come i precedenti contiene un allegato con la dicitura: “Se ne omette la pubblicazione in quanto documento classificato“. Dovrebbe contenere l’elenco elaborato dallo Stato Maggiore della Difesa dei “mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari” da cedere all’esercito ucraino, ma è stato secretato. Nemmeno il presidente del Consiglio, Mario Draghi, o il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, hanno fornito al Parlamento e all’opinione pubblica alcun tipo di ...

