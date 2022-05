George W. Bush e il lapsus in Texas: “L’invasione ingiustificata dell’Iraq” (Di giovedì 19 maggio 2022) Una gaffe plateale quella dell’ex presidente George W. Bush (2001-2009) durante un discorso pubblico tenuto a Dallas (Texas). L’ex capo di stato, invitato ad un evento della Southern Methodist University, è infatti autore di un lapsus incredibile, che ha generato le risate fragorose del pubblico in sala. lapsus di George W. Bush in un discorso pubblico nel Texas L’ex presidente George W. Bush, in un discorso pubblico in Texas, ha avuto un lapsus che ha fatto il giro del mondo. A seguire le parole “incriminate”: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” “La decisione di un uomo di lanciare un’invasione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) Una gaffe plateale quella dell’ex presidenteW.(2001-2009) durante un discorso pubblico tenuto a Dallas (). L’ex capo di stato, invitato ad un evento della Southern Methodist University, è infatti autore di unincredibile, che ha generato le risate fragorose del pubblico in sala.diW.in un discorso pubblico nelL’ex presidenteW., in un discorso pubblico in, ha avuto unche ha fatto il giro del mondo. A seguire le parole “incriminate”: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” “La decisione di un uomo di lanciare un’invasione ...

