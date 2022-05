Genoa: Blazquez punta su Spors-Blessin, Zangrillo vuole Gasperini. Le ultime (Di giovedì 19 maggio 2022) In casa Genoa ci sarebbero dei contrasti per la prossima stagione: idee diverse da parte di Blazquez e Zangrillo Contrasti forti in casa Genoa in vista della prossima stagione tra Blazquez e Zangrillo. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’a.d. del Grifone vorrebbe proseguire sulla strada intrapresa quest’anno continuando a puntare su Spors come d.s. e Blessin come allenatore. Il presidente vorrebbe invece cambiare tutto, affidando il ruolo di direttore sportivo a un italiano esperto (idea Capozucca) e la panchina a Gasperini. Quest’ultimo sarebbe il sogno anche dei tifosi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) In casaci sarebbero dei contrasti per la prossima stagione: idee diverse da parte diContrasti forti in casain vista della prossima stagione tra. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’a.d. del Grifone vorrebbe proseguire sulla strada intrapresa quest’anno continuando are sucome d.s. ecome allenatore. Il presidente vorrebbe invece cambiare tutto, affidando il ruolo di direttore sportivo a un italiano esperto (idea Capozucca) e la panchina a. Quest’ultimo sarebbe il sogno anche dei tifosi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

