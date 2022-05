FIFA, gli arbitri per i Mondiali in Qatar: ci saranno 3 donne (Di giovedì 19 maggio 2022) Per la prima volta nella storia dei Mondiali di calcio, tre donne arbitro, e altrettante guardalinee, sono state selezionate nella lista di direttori di gara per Qatar 2022. In particolare, tra i 36 arbitri scelti dal Comitato arbitri della FIFA, presieduta da Pierluigi Collina, ci sono la francese Stephanie Frappart – già a Euro 2020 L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 19 maggio 2022) Per la prima volta nella storia deidi calcio, trearbitro, e altrettante guardalinee, sono state selezionate nella lista di direttori di gara per2022. In particolare, tra i 36scelti dal Comitatodella, presieduta da Pierluigi Collina, ci sono la francese Stephanie Frappart – già a Euro 2020 L'articolo

Advertising

Agenzia_Ansa : Svolta nel calcio statunitense: le calciatrici della nazionale verranno pagate quanto i colleghi uomini e divideran… - CalcioFinanza : FIFA, scelti gli arbitri per i Mondiali in Qatar: per la prima volta ci saranno 3 donne, per l’Italia ci sarà Orsat… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Svolta nel calcio statunitense: le calciatrici della nazionale verranno pagate quanto i colleghi uomini e divideranno in… - 68Ocram : RT @Agenzia_Ansa: Svolta nel calcio statunitense: le calciatrici della nazionale verranno pagate quanto i colleghi uomini e divideranno in… - il_Portavoce_ : Amnesty international vs Fifa: “risarcite gli operai per Qatar 2022” secondo il Guardian i morti sarebbero 6mila… -