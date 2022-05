Eutanasia: Ass.Coscioni, via libera al suicidio assistito di Fabio (Di giovedì 19 maggio 2022) Milano, 19 mag. (Adnkronos Salute) - Fabio Ridolfi, 46enne di Fermignano (Pesaro-Urbino) immobilizzato da 18 anni a causa di una malattia irreversibile, è il secondo italiano dopo Mario (nome di fantasia, anche lui marchigiano) ad avere ottenuto il via libera al suicidio assistito. Lo comunica l'Associazione Luca Coscioni che proprio ieri aveva diffuso il video-appello dell'uomo: "Gentile Stato italiano, aiutami a morire", chiedeva Fabio, affetto da una tetraparesi legata a rottura dell'arteria basilare che gli impedisce qualunque movimento tranne quello degli occhi, con i quali comunica attraverso un puntatore oculare. L'Assocazione Coscioni segnala che "il parere del Comitato etico dell'Azienda sanitaria unica (Asur, ndr) Marche, Area Vasta 1, sulla sussistenza delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Milano, 19 mag. (Adnkronos Salute) -Ridolfi, 46enne di Fermignano (Pesaro-Urbino) immobilizzato da 18 anni a causa di una malattia irreversibile, è il secondo italiano dopo Mario (nome di fantasia, anche lui marchigiano) ad avere ottenuto il viaal. Lo comunica l'Associazione Lucache proprio ieri aveva diffuso il video-appello dell'uomo: "Gentile Stato italiano, aiutami a morire", chiedeva, affetto da una tetraparesi legata a rottura dell'arteria basilare che gli impedisce qualunque movimento tranne quello degli occhi, con i quali comunica attraverso un puntatore oculare. L'Assocazionesegnala che "il parere del Comitato etico dell'Azienda sanitaria unica (Asur, ndr) Marche, Area Vasta 1, sulla sussistenza delle ...

