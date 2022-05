Diritto di recesso, acquisto online o in negozio: cosa c’è da sapere (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Diritto di recesso relativo ad un acquisto online o in negozio consente al consumatore di sciogliere in modo unilaterale un contratto senza addurre particolari motivazioni e, per tale motivo, è spesso chiamato anche Diritto di ripensamento. Si tratta di una facoltà eccezionale, che deroga alle regole generali, ed è posta a tutela della parte contraente che si trova in una posizione di debolezza rispetto all’altra. Proprio per tale ragione il Diritto di recesso disciplinato dal codice del consumo è esercitabile solo in casi particolari, predeterminati dalla legge ricorda Studio Cataldi. Quando è previsto il Diritto di recesso Il Diritto di recesso unilaterale ... Leggi su italiasera (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – Ildirelativo ad uno inconsente al consumatore di sciogliere in modo unilaterale un contratto senza addurre particolari motivazioni e, per tale motivo, è spesso chiamato anchedi ripensamento. Si tratta di una facoltà eccezionale, che deroga alle regole generali, ed è posta a tutela della parte contraente che si trova in una posizione di debolezza rispetto all’altra. Proprio per tale ragione ildidisciplinato dal codice del consumo è esercitabile solo in casi particolari, predeterminati dalla legge ricorda Studio Cataldi. Quando è previsto ildiIldiunilaterale ...

