Da comprare adesso e usare finchè morti non vi separi

E' un must-have dello stile minimal-chic, che ogni anno si conferma l'accessorio su cui puntare e su cui investire. Il motivo? Resiste, con stile, alle tendenze effimere stagione dopo stagione. La borsa a tracolla, o in alternativa a spalla, per la Primavera-Estate 2022 punta su un altro classico: il cuoio. Con logo in primo piano o "anonime"; grandi, piccole o medie; costose o economiche: non resta che scegliere! Borse cuoio primavera-estate 2022 guarda le foto Leggi anche › Primavera 2022: it-bag e it-shoes belle e green ...

