Ciro Immobile sarà papà per la quarta volta: annuncio commovente sui social (Di giovedì 19 maggio 2022) Ciro Immobile potrebbe aver chiuso in anticipo la sua stagione: il bomber della Lazio ha dovuto alzare bandiera bianca nel match contro la Juventus per un problema alla caviglia destra. L’ultima di campionato vedrà la Lazio contro il Verona e Immobile vorrebbe esserci. Il club biancoceleste, però, grazie al pareggio in extremis con la Juventus, ha conquistato il punto necessario per avere la certezza matematica di un posto nella prossima edizione di Europa League. Quindi, non verrà corso nessun rischio con Immobile: se nella rifinitura di domani non verranno date le giuste garanzie, il bomber di Torre Annunziata non scenderà in campo. Ciro Immobile (Photo by Paolo Bruno/Getty Images) Il bomber della Lazio, però, sta vivendo momenti di gioia che non riguardano il rettangolo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 19 maggio 2022)potrebbe aver chiuso in anticipo la sua stagione: il bomber della Lazio ha dovuto alzare bandiera bianca nel match contro la Juventus per un problema alla caviglia destra. L’ultima di campionato vedrà la Lazio contro il Verona evorrebbe esserci. Il club biancoceleste, però, grazie al pareggio in extremis con la Juventus, ha conquistato il punto necessario per avere la certezza matematica di un posto nella prossima edizione di Europa League. Quindi, non verrà corso nessun rischio con: se nella rifinitura di domani non verranno date le giuste garanzie, il bomber di Torre Annunziata non scenderà in campo.(Photo by Paolo Bruno/Getty Images) Il bomber della Lazio, però, sta vivendo momenti di gioia che non riguardano il rettangolo ...

Advertising

radiosei : FORMELLO – Immobile out, vigilia decisiva. Luis Alberto ai box, l’ultima a Basic? - GGianluca89 : Cioè Ciro come se fa male o prende il covid non perde tempo e se bomba jessica... Che #BOMBER cazzu cazzu… - Jessi___94 : Vedo il video di Jessica e Ciro Immobile con l'arrivo del loro quarto figlio, è piango ???????? Giorgia tenerina, Mich… - LazioNews_24 : Jessica #Immobile di nuovo incinta, l’annuncio social di Ciro – VIDEO - beaglelaziale : Altro figlio di Immobile? Altra stagione da Ciro Ignobile, non faccio io le regole. -