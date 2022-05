Chiede il suicidio assistito allo Stato, Associazione Coscioni: "C'è via libera" (Di giovedì 19 maggio 2022) Il 46enne da 18 anni immobilizzato 'rientra nei parametri stabiliti dalla Consulta nella sentenza Cappato - Dj Fabo', spiega una nota. Il parere risale all'8 aprile, ma è Stato recapitato a Fabio solo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 19 maggio 2022) Il 46enne da 18 anni immobilizzato 'rientra nei parametri stabiliti dalla Consulta nella sentenza Cappato - Dj Fabo', spiega una nota. Il parere risale all'8 aprile, ma èrecapitato a Fabio solo ...

