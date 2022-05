Capaci | scuole e preti anticamorra per ricordare Falcone | tre giorni di iniziative a Torre del Greco

(Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutidel(Na) – Un corteo degli studenti per le strade del centro cittadino, tanti testimoni di legalità che si confronteranno con gli alunni e momenti artistici di sensibilizzazione alla lotta alla criminalità messi in scena dai giovani che frequentano lecittadine. Per tredel(Napoli) ricorderà, da lunedì 23 a mercoledì 25 maggio, il sacrificio di Giovannie Paolo Borsellino, i magistrati barbaramente uccisi dalla mafia insieme agli agenti delle loro scorte e, nel caso di, alla moglie Francesco Morvillo. Un’iniziativa promossa dall’istituto comprensivo che porta anche il nome di Giovanni-Scauda), diretto da Maria Josè ...

