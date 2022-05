BSB | il 2022 di Mackenzie inizia a Donington | Torno a fare ciò che amo - News

(Di giovedì 19 maggio 2022) Questo fine settimana, i piloti del BSB scenderanno in pista aPark (nella sua versione National, più breve) per disputare il terzo round stagionale. Uno dei grandi motivi d'interesse del ...

Advertising

motosprint : #BSB, #Mackenzie è pronto per il rientro ? -

Dall'incidente alla biposto: il sogno di Stefano Cruciani continua Mackenzie: "Saranno le mie prime gare da campione" Quelle di Donington saranno le prime gare con il numero 1 sulla carena per ...In occasione del round di Vallelunga , seconda tappa della stagioneper il Campionato Italiano Velocità , ci sarà una grande novità per quanto riguarda le gomme. ...di prestigio come l'IDM e il...Questo fine settimana, i piloti del BSB scenderanno in pista a Donington Park (nella sua versione National, più breve) per disputare il terzo round stagionale. Uno dei grandi motivi d'interesse ...II prossimo round del BSB 2022 si corre a Donington Park, lo stesso tracciato sede della tappa britannica del Mondiale Superbike. Ricordiamo che quest’anno il calendario conta undici tappe, le prime ...