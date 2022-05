Bce | prospettive Pil ancora positive nel terzo trimestre

(Di giovedì 19 maggio 2022) Ledi crescita dell'area euro per il"sonorelativamente" grazie alla spinta del turismo e nonostante l'incertezza creata dalla guerra, il peggioramento ...

Crescono incertezza e rischi al ribasso Le relazioni degli economisti dellahanno evidenziato che l'accresciuta incertezza del contesto geopolitico influisce sulledell'area euro, ...Ledi crescita dell'area euro per il terzo trimestre "sono ancora relativamente positive" ... E' quanto hanno concluso i governatori dellanel meeting di aprile. In base alle minute della ...ROMA, 19 MAG - Le prospettive di crescita dell'area euro per il terzo trimestre "sono ancora relativamente positive" grazie alla spinta del turismo e nonostante l'incertezza creata dalla guerra, il pe ...Quanto all'inflazione, gli sviluppi economici più recenti «suggeriscono che i tassi rimarranno molto alti nel breve termine» fra le incertezze dei prezzi energetici ...