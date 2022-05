Apre a Napoli il primo ClioMakeUp Experience Store

Leggi su amica

(Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo essere entrata nelle case (e nei cuori) di milioni di beauty addicted attraverso le piattaforme digitali,ora è pronta ad aprire le porte dei suoi primi. Per farlo ha scelto un partner di grande esperienza come OVS, presente sul territorio nazionale in maniera capillare. Insieme inaugureranno la prima casa diil 26 maggio a, in Via Scarlatti, al Vomero, per poi proseguire con Messina, Parma e altre sette città entro fine anno. L’idea è quella di «offrire una shoppinga 360°, improntata sulla qualità di prodotto, sulla multisensorialità dell’esperienza, al servizio della cura del sé di tutte le consumatrici e consumatori, dal beauty al total lifestyle», afferma Elena Dominique Midolo, CEO di. Il ...