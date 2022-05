Aggiudicata la gara per i lavori al depuratore di?Costa (Di giovedì 19 maggio 2022) Aggiudicata la gara pubblica, per un importo di 5 milioni di euro stanziati dalla Regione Campania, relativa ai lavori al depuratore di Costa. Dopo una lunga attesa – scandita da sollecitazioni per le vie brevi, missive ed incontri – a darne comunicazione ufficiale è Gori, gestore dell’impianto, attraverso il suo responsabile del Programma Investimenti Andrea Palomba. Con verbale di gara n. 4 del 03/05/2022 – si legge nella missiva inviata al sindaco di Mercato S.Severino Antonio Somma – le operazioni di gara sono state ultimate e si procederà all’avvio della progettazione esecutiva e della successiva esecuzione dei lavori. Attraverso la sostituzione di apparecchiature oramai obsolete, il maxi intervento consentirà di potenziare il ciclo depurativo, riducendo anche le ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 19 maggio 2022)lapubblica, per un importo di 5 milioni di euro stanziati dalla Regione Campania, relativa aialdi Costa. Dopo una lunga attesa – scandita da sollecitazioni per le vie brevi, missive ed incontri – a darne comunicazione ufficiale è Gori, gestore dell’impianto, attraverso il suo responsabile del Programma Investimenti Andrea Palomba. Con verbale din. 4 del 03/05/2022 – si legge nella missiva inviata al sindaco di Mercato S.Severino Antonio Somma – le operazioni disono state ultimate e si procederà all’avvio della progettazione esecutiva e della successiva esecuzione dei. Attraverso la sostituzione di apparecchiature oramai obsolete, il maxi intervento consentirà di potenziare il ciclo depurativo, riducendo anche le ...

Advertising

salernotoday : Depuratore di Mercato San Severino: aggiudicata la gara per i lavori - RTAlive1 : Mercato San Severino, aggiudicata la gara per il depuratore di Costa - ottopagine : Depuratore di Costa a Mercato San Severino: aggiudicata la gara per i lavori #MercatoSanSeverino - tvoggi : MERCATO SAN SEVERINO, AGGIUDICATA GARA PER DEPURATORE Aggiudicata la gara pubblica, per un importo di 5 milioni di… - anteprima24 : ** Mercato San Severino, aggiudicata la gara per il depuratore di Costa ** -