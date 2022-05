Tribunale concede alimenti a una no vax povera sospesa dal lavoro

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Sì deldeldi Brescia all’assegno alimentare per una donna no vax dipendente di un'azienda sanitaria,dale non retribuita per aver deciso di non vaccinarsi contro il Covid. La decisione è...

Advertising

sulsitodisimone : Il Tribunale concede gli alimenti alla no vax povera sospesa dal lavoro per la sua 'dignità' -

AGI - Agenzia Italia

Era stata sospesa da lavoro perché non vaccinata e quindi non è più stata retribuita. Ildel Lavoro di Brescia ha disposto che le venga concesso l'assegno alimentare "in misura non superiore alla metà dello stipendio". Nel provvedimento si ipotizza la violazione degli articoli 3 ...Il giudice delle udienze preliminari deldi Prato ha accolto la proposta avanzata dall'avvocato difensore, Federico Febbo. Il sipario su don Spagnesi era già calato a dicembre quando ... Il Tribunale concede gli alimenti alla no vax povera sospesa dal lavoro per la sua "dignità" La giudice ha tenuto conto del fatto che la donna “vive sola, non ha altri mezzi di sussistenza tranne il proprio stipendio da lavoratrice dipendente, è in affitto in una casa popolare e negli ultimi ...La sentenza del tribunale di Prato ha accolto le richieste delle lavoratrici ... hanno ottenuto premi di produzione perché usufuirvano della legge 104, i permessi concessi per accudire i familiari ...