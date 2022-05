Stellantis | Tavares | ' al via nuova era per noi in India'

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Chennai, 18 mag. (Adnkronos) - Dialogando con i mezzi di informazione, il Ceo diCarlosha sottolineato l'importanza strategica dell'pere l'intento di sviluppare le attività operative nel Paese nell'ambito del piano strategico globale “Dare Forward 2030”. Dal 2015, le società confluite inhanno investito oltre 1 miliardo di euro per sviluppare una presenza sostenibile nel Paese e far crescere i propri brand, in linea con il piano del governono che punta a sviluppare il settore automobilistico attraverso l'iniziativa “Make in” voluta dal primo ministro Narendra Modi. L'è già un importante polo di approvvigionamento per veicoli, componenti e tecnologie nell'ambito della mobilità e ...

Advertising

SassiLive : UILTUCS BASILICATA: “TAVARES E SUOI SOURIS. TOPI IN STELLANTIS CONSEGUENZA TAGLIO LINEARE AL SETTORE DELLE PULIZIE… - nonstop9981 : Intervista Carlos Tavares sui piani Stellantis - - PolicyMaker_mag : #Tavares, CEO di #Stellantis: “Queste nomine riflettono le audaci ambizioni del nostro piano strategico… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Stellantis, l'Italia al centro del progetto: Tavares coccola tutti i prestigiosi marchi tricolori - infoiteconomia : Stellantis: cambiamenti in team manageriale, Tavares 'così rafforzeremo piano strategico' -

Virgilio Motori

... un passo decisivo verso la completa elettrificazione, non a caso CarlosCEO diha svelato in anteprima le immagini della nuova Jeep 100% elettrica. leggi anche Jeep svela il suo ...Questa auto sarà prodotta solo ed esclusivamente a Mirafiori come confermato dal CEO diCarlosnelle scorse settimane in un incontro con le istituzioni locali. Ti potrebbe ... Stellantis, l’allarme di Tavares sulle batterie Chennai, 18 mag. (Adnkronos) – Dialogando con i mezzi di informazione, il Ceo di Stellantis Carlos Tavares ha sottolineato l’importanza strategica dell’India per Stellantis e l’intento di sviluppare ...Il CEO sottolinea l’importanza dell’India come mercato chiave per la crescita e come strategico polo di approvvigionamento Impegno a lungo termine in linea con il piano strategico “Dare Forward 2030 ...