Senato: Stefania Craxi nuovo presidente Commissione esteri (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono stati 12 i voti a favore, nove i contrari e un astenuto, si apprende. Forza Italia ottiene così la presidenza di una Commissione: L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono stati 12 i voti a favore, nove i contrari e un astenuto, si apprende. Forza Italia ottiene così la presidenza di una: L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

ilfoglio_it : ?? Clamoroso in Senato. Stefania #Craxi eletta presidente della commissione Esteri. Clamorosa disfatta per Conte e p… - DomaniGiornale : ???? Il #M5s perde la presidenza della Commissione #Esteri #Senato per il dopo #Petrocelli: ma anche la nuova preside… - fattoquotidiano : Stefania Craxi (FI) eletta presidente della commissione Esteri del Senato con 12 voti. Licheri (M5s) si ferma a 9 - FilGramegna : RT @ultimora_pol: #Italia #Senato Commissione esteri: Stefania Craxi (FI) nuova presidente della commissione Esteri con 12 voti. Battuto il… - grazianig : tra perso e preso vi è una grande differenza, @DomaniGiornale vi prego di rivedere l'occhiello del vostro articolo… -

Commissione esteri Senato, debacle 5 Stelle: Stefania Craxi eletta presidente Stefania Craxi è stata eletta presidente della Commissione esteri del Senato alla seconda votazione. Dopo il caso Petrocelli i 5 Stelle perdono così la presidenza dell'organismo parlamentare. Il M5S ... Senato: Stefania Craxi presidente Commissione Esteri Stefania Craxi è il presidente della commissione esteri di palazzo Madama. I voti a suo favore sono stati 12, 9 voti sono andati a Ettore Licheri (M5s) e un astenuto. . 18 maggio 2022 Firenze Post Senato: Stefania Craxi nuovo presidente Commissione esteri ROMA – E’ Stefania Craxi la nuova presidente della commissione Esteri del Senato. Sono stati 12 i voti a favore, nove i contrari e un astenuto, si apprende. Forza Italia ottiene così la presidenza di ... Stefania Craxi è la nuova presidente commissione Esteri del Senato Fino al 2021 Craxi predicava la vicinanza con la Russia Stefania Craxi è la nuova presidente della commissione Esteri del Senato con 12 voti. Solo 9 per il pentastellato Ettore Licheri, un astenuto. Craxi è stata eletta presidente della Commissione esteri delalla seconda votazione. Dopo il caso Petrocelli i 5 Stelle perdono così la presidenza dell'organismo parlamentare. Il M5S ...Craxi è il presidente della commissione esteri di palazzo Madama. I voti a suo favore sono stati 12, 9 voti sono andati a Ettore Licheri (M5s) e un astenuto. . 18 maggio 2022 Senato: Stefania Craxi nuovo presidente Commissione esteri ROMA – E’ Stefania Craxi la nuova presidente della commissione Esteri del Senato. Sono stati 12 i voti a favore, nove i contrari e un astenuto, si apprende. Forza Italia ottiene così la presidenza di ...Fino al 2021 Craxi predicava la vicinanza con la Russia Stefania Craxi è la nuova presidente della commissione Esteri del Senato con 12 voti. Solo 9 per il pentastellato Ettore Licheri, un astenuto.