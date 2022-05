SBK | niente Estoril per Roberto Tamburini | ecco chi lo sostituirà - News

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Battuta di arresto per, che dovrà saltare il round portoghese del mondiale Superbike in programma questo fine settimana sul circuito dell'. Il pilota romagnolo, rivelazione ...

Advertising

Motosprint.it

, Pedercini cambia ancora: all'Estoril con Isaac Vinales Fritz: "Mi dispiace per Roberto, ma ripagherò la fiducia del team" " Quando ho ricevuto la notizia che avrei corso nel mondiale Superbike ...... unboxing e prova video del casco stradale top di gamma MotoGP,e Rally: NolanGroup presenta la ... gli interni INTERNI E se le velocità salgono e si rende necessario chiudere la mentoniera... SBK, niente Estoril per Roberto Tamburini: ecco chi lo sostituirà Un infortunio in allenamento non permetterà al pilota romagnolo di prendere parte al round portoghese. Sarà quindi Marvin Fritz a prendere il suo posto sulla Yamaha del team MotoXRacing ...E un ultimatum netto al campione Sbk Toprak Razgatlioglu. Nei mesi scorsi il manager del pilota turco, Kenan Sofuoglu, aveva avvertito Yamaha di voler passare in top class solo a patto di entrare nel ...