Rula Jebreal contro Massimo Giletti | “Non accetto né interviste né inviti a Non è l’Arena Non mi confronto con stregoni e Putiniani”

"Non accetto né interviste né inviti a Non è l'Arena. Non è informazione". Rula Jebreal è categorica nel prendere posizione su Twitter contro Massimo Giletti e la trasmissione da lui condotta su La7. La giornalista palestinese con cittadinanza israeliana e italiana ha affidato a un post la sua critica contro Non è l'Arena, già da tempo nel mirino dapprima per le puntate sulla pandemia di Covid e, più recentemente, per quelle sul racconto della Guerra in Ucraina, con Giletti inviato dal fronte di guerra. Proprio su questi punti si è concentrato l'attacco di Rula Jebreal: "Vorrei chiarire un concetto a Giletti: come sul covid non mi ..."

