Rdc, Fdi raccoglie l’sos del turismo sul deficit di personale. Appello a Draghi: va sospeso a chi può lavorare (Di mercoledì 18 maggio 2022) Rdc, un moloch duro da rimodellare su cui ancora oggi Fratelli d’Italia ha chiesto di intervenire fattivamente. Un tema al centro del dibattito, su cui è intervenuto oggi in Aula il capogruppo del partito alla Camera, Francesco Lollobrigida, che ha rivolto un Appello al Parlamento per sospendere il sussidio a chi può lavorare. Un argomento ostico per il governo Draghi, che neppure quando annaspava con l’acqua alla gola per le spese militari ha pensato di riformulare il Rdc, rimodulandone costi e benefici. Che neanche quando, con la stangata delle bollette e con gli aumenti dei prezzi dei carburanti alla pompa, ha ipotizzato di ritoccare per ridimensionare gli esborsi dei contribuenti, chiamati a sacrifici sempre più ardui. E di cui, nonostante aspre battaglie parlamentari, in commissione e nei vari Cdm che si sono susseguiti fin qui, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Rdc, un moloch duro da rimodellare su cui ancora oggi Fratelli d’Italia ha chiesto di intervenire fattivamente. Un tema al centro del dibattito, su cui è intervenuto oggi in Aula il capogruppo del partito alla Camera, Francesco Lollobrigida, che ha rivolto unal Parlamento per sospendere il sussidio a chi può. Un argomento ostico per il governo, che neppure quando annaspava con l’acqua alla gola per le spese militari ha pensato di riformulare il Rdc, rimodulandone costi e benefici. Che neanche quando, con la stangata delle bollette e con gli aumenti dei prezzi dei carburanti alla pompa, ha ipotizzato di ritoccare per ridimensionare gli esborsi dei contribuenti, chiamati a sacrifici sempre più ardui. E di cui, nonostante aspre battaglie parlamentari, in commissione e nei vari Cdm che si sono susseguiti fin qui, ...

Advertising

Siciliano741 : @leonixyz @GianlucaVasto @sissiisissi2 Alle elezioni scompariremo e i percettori del RDC voteranno FDI. Auguri. Io… - Tiziana99296006 : Sfiducia il governo, così andrete tutti a casa e non rimetterete più piede in parlamento finalmente ! Ah non ti vo… - IlCardone : @canislupus80 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Non in politica Hanno a disposizione avvocati, ingegneri, commercia… - Rodica17957578 : RT @LuciaLaVita1: Si sono coalizzati tutti i partiti PD,IV,AZIONE, FI,LEGA, FDI,contro il M5S, per togliere il #RDC, così siete costretti a… - LoddoPiras : @FratellidItalia Siete contro i gay, siete contro i migranti, siete contro RDC, siete contro il salario minimo, sie… -