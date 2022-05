Raoul Bova ritorna in tv con Giustizia a tutti i costi

Advertising

chetempochefa : 'Come distinguere una fuga di Bach da una fuga di gas' @NinoFrassicaoff con il numero speciale di Novella Bella de… - chetempochefa : Dopo il grande successo di #DonMatteo13, questa domenica a #CTCF avremo con noi Raoul Bova (Don Massimo) e… - nodramaheree : RT @Baccotvnews: Raoul Bova ha migliorato nettamente la serie, è molto più presente. Il finale di questa sera è stato commovente, ha affron… - hznll28 : RT @panelelasalame: Comunque devo dire che il personaggio di Don Massimo mi piace molto e Raoul Bova si è inserito molto bene nel cast. #… - giampiero661MJ : RT @Baccotvnews: Raoul Bova ha migliorato nettamente la serie, è molto più presente. Il finale di questa sera è stato commovente, ha affron… -

Una lunga intervista di coppia al settimanale TV Sorrisi e Canzoni è stata rilasciata dagli attorie Rocio Munoz Morales. Intervista nel corso della quale i diritti interessati hanno commentato il lavoro svolto dal partner. Bellissime parole sono state quelle espresse danei ...Nonostante in queste ultime puntate si sia assistito al passaggio di testimone da Terence Hill agli ottimi ascolti non sono stati minimamente intaccati e di questo l'attore romano, in un'...Sapete come si sono conosciuti Raoul Bova e Rocío Munoz Morales Da quell'incontro non si sono più separati e oggi sono innamoratissimi.Per la prima serata in tv, mercoledì 18 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Il coraggio di essere Franco”. A un anno dalla sua scomparsa, viene trasmesso il primo documentario su Franco Battiat ...