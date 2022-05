Mourinho: “Questa è la finale più importante per me, voglio vincere! Gli avversari hanno un grande vantaggio rispetto a noi” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Mourinho – Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport durante il Media Day. Di seguito le dichiarazioni del tecnico portoghese. Conosce bene l’atmosfera delle finali, Questa che significato avrà? “Per me è sempre lo stesso, non cambia. Anche se storia e prestigio delle competizioni è diverso, Questa per me è la più importante. Le altre le ho già giocate, Questa va ancora giocata e voglio vincerla” Il suo primo anno alla Roma e il suo percorso? “Penso al percorso fatto in Europa, arriveremo a 15 partite. Abbiamo iniziato ad agosto, abbiamo viaggiato tanto, giocando partite difficili specie in trasferta. Poi l’emozione della fase a eliminazione diretta, poi ci sono state conseguenze in Serie A. Giocare in Europa e ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 18 maggio 2022)– Josè, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport durante il Media Day. Di seguito le dichiarazioni del tecnico portoghese. Conosce bene l’atmosfera delle finali,che significato avrà? “Per me è sempre lo stesso, non cambia. Anche se storia e prestigio delle competizioni è diverso,per me è la più. Le altre le ho già giocate,va ancora giocata evincerla” Il suo primo anno alla Roma e il suo percorso? “Penso al percorso fatto in Europa, arriveremo a 15 partite. Abbiamo iniziato ad agosto, abbiamo viaggiato tanto, giocando partite difficili specie in trasferta. Poi l’emozione della fase a eliminazione diretta, poi ci sono state conseguenze in Serie A. Giocare in Europa e ...

