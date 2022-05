(Di mercoledì 18 maggio 2022) Sembra quasi un déjà-vu. Se torniamo un po’ indietro con gli anni, esattamente al 2003, alcuni potranno ricordarsi delassurdo del periodo. Il mese di Giugno “infernale”, così come le prime due settimane di Agosto. In realtà però tutto era partito da Maggio. Così come sta succedendo quest’anno. Finalmente infatti lesono aumentate, abbiamo ripreso i costumi da bagno e ci stiamo spostando per il mare. Ma probabilmente questonon farà altro che aumentare. Leggi anche: Castelli, il piccolo Francesco e la lotta contro una malattia sconosciuta: il racconto della mamma AnticicloneCome afferma il, da qualche giorno èto in Europa occidentale l’anticicloneche raggiungerà il suo picco nel prossimo weekend. Questo potrebbe ...

Advertising

3BMeteo : ???? Previsioni #meteo di questo martedì #17maggio su @radiokisskiss al #PippoPeloShow. Giornata calda sull'#Italia c… - Agenzia_Ansa : Nel weekend arriva l’Anticiclone africano Hannibal e la prima forte ondata di caldo del 2022, il picco è atteso per… - DirettaSicilia : Arriva Hannibal, prima “botta” di estate con temperature oltre i 35 gradi - DirettaSicilia : Arriva Hannibal, prima 'botta' di estate con temperature oltre i 35 gradi - - CorriereCitta : Meteo, temperature record: arriva il caldo africano con Hannibal -

Sereno o poco nuvoloso per nubi alte e stratificate.minime in lieve diminuzione su valori tra 14 e 18 gradi. Massime senza variazioni di rilievo e comprese tra 22 - 23 gradi della costa e 27/29 gradi delle pianure emiliane. Venti deboli ...In serata condizioniin miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. PER SAPERNE DI PIU' VI INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO SITO INTERNET .massime in ulteriore aumento Focus ...Sembra quasi un déjà-vu. Se torniamo un po’ indietro con gli anni, esattamente al 2003, alcuni potranno ricordarsi del caldo assurdo del periodo. Il mese di Giugno “infernale”, così come le prime due ...VERSO I 35°C - Il caldo di questi ultimi giorni è stato solo un assaggio di quello che ci aspetta, l'anticiclone africano rincara la dose ed entro il weekend conquisterà gran parte del Mediterraneo ce ...