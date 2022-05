L' assessore e la teoria gender con reazione a catena | ' Polemica vergognosa' Flash mob di protesta dei consiglieri Pd

infoitinterno : L'assessore e la teoria gender con reazione a catena: «Polemica vergognosa». Flash mob di protesta dei consigl - thecoolmauri : RT @stacce2021: L'assessore alla cultura della Regione Marche, Giorgia Latini, chiede di ritirare la circolare che nelle scuole chiedeva di… - lupazzottu : RT @stacce2021: L'assessore alla cultura della Regione Marche, Giorgia Latini, chiede di ritirare la circolare che nelle scuole chiedeva di… - ginolat76 : RT @stacce2021: L'assessore alla cultura della Regione Marche, Giorgia Latini, chiede di ritirare la circolare che nelle scuole chiedeva di… - folucar : RT @stacce2021: L'assessore alla cultura della Regione Marche, Giorgia Latini, chiede di ritirare la circolare che nelle scuole chiedeva di… -

L'attacco Per l'ed il suo partito (la Lega) 'è che dietro la lotta contro le discriminazioni si nasconda in realtà la volontà di propagandare lagender tra bambini e ragazzi'. ......la lotta contro le discriminazioni si nasconda in realtà la volontà di propagandare la... La presa di posizione dell', ha suscitato varie reazione da parte dei circoli Arcigay, ..."Mi rincresce constatare come l’assessore Giovanni Gabrielli abbia pensato di proporre la sua candidatura evidenziando come un punto di merito il presunto "controllo sulla diffusione della teoria gend ...Per l’assessore ed il suo partito (la Lega) «è che dietro la lotta contro le discriminazioni si nasconda in realtà la volontà di propagandare la teoria gender tra bambini e ragazzi». Opinione ...