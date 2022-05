L’app che ti aiuta a capire quali sono i profili fake (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il direttore generale di M15 teme per gli utenti perché i profili dannosi vengono utilizzati su «scala industriale». Ma ora viene lanciata un’app per dispositivi cellulari che permetterà agli utenti dei social media di trovare i profili fake e velocizzare la loro rimozione. L’applicazione si chiama «Think Before You Link» e aiuterà – secondo il Cabinet Office e il Center for the Protection of National Infrastructure -, le persone ad individuare le caratteristiche dei profili fraudolenti di cui si servono spie e altri utenti malintenzionati. Lo scorso anno, l’MI5 ha avvisato i cittadini che almeno 10.000 persone nel Regno Unito erano state avvicinate da spie in posa dietro profili falsi su LinkedIn con l’obiettivo di recuperare e diffondere informazioni e dati segreti negli ultimi ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il direttore generale di M15 teme per gli utenti perché idannosi vengono utilizzati su «scala industriale». Ma ora viene lanciata un’app per dispositivi cellulari che permetterà agli utenti dei social media di trovare ie velocizzare la loro rimozione.licazione si chiama «Think Before You Link» e aiuterà – secondo il Cabinet Office e il Center for the Protection of National Infrastructure -, le persone ad individuare le caratteristiche deifraudolenti di cui si servono spie e altri utenti malintenzionati. Lo scorso anno, l’MI5 ha avvisato i cittadini che almeno 10.000 persone nel Regno Unito erano state avvicinate da spie in posa dietrofalsi su LinkedIn con l’obiettivo di recuperare e diffondere informazioni e dati segreti negli ultimi ...

