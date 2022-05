La scomparsa del prof Ugo Pecoraro (Di mercoledì 18 maggio 2022) Se si dice “un grande uomo”, si può pensare al prof. Ugo Pecoraro che il 17 maggio 2022 ha salutato la sua famiglia, tutti gli amici, i conoscenti, i suoi ex- alunni, la sua amata città Salerno per migliore vita. E ancora si dice “un signore di altri tempi”, perché era gentile, accogliente, generoso, affettuoso, e fiero di esser salernitano. E della storia della sua Salerno è stato appassionato studioso! Ugo ha illuminato la vita di tutti quanti lo hanno conosciuto e amato con il suo sorriso, con la sua serenità d’animo, con la sua allegria, con la sua simpatia, con i suoi sani principi, con la sua intelligenza e il suo buon consiglio. La sua luce brilla ancora di quella dolcezza, con la quale ha guidato sempre la sua amata moglie Vittoria, i suoi adorati figli Adriana, Marta, Mirella, Annalisa e Renato, i suoi nipoti Alfonso, Ugo, Simone, Maria ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 18 maggio 2022) Se si dice “un grande uomo”, si può pensare al. Ugoche il 17 maggio 2022 ha salutato la sua famiglia, tutti gli amici, i conoscenti, i suoi ex- alunni, la sua amata città Salerno per migliore vita. E ancora si dice “un signore di altri tempi”, perché era gentile, accogliente, generoso, affettuoso, e fiero di esser salernitano. E della storia della sua Salerno è stato appassionato studioso! Ugo ha illuminato la vita di tutti quanti lo hanno conosciuto e amato con il suo sorriso, con la sua serenità d’animo, con la sua allegria, con la sua simpatia, con i suoi sani principi, con la sua intelligenza e il suo buon consiglio. La sua luce brilla ancora di quella dolcezza, con la quale ha guidato sempre la sua amata moglie Vittoria, i suoi adorati figli Adriana, Marta, Mirella, Annalisa e Renato, i suoi nipoti Alfonso, Ugo, Simone, Maria ...

